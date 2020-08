Um homem com 60 anos de idade morreu, na sequência de um acidente com o trator que conduzia, na manhã desta quinta-feira, em Barcelos.

O acidente aconteceu na freguesia de Panque. De acordo com o Jornal Diário do Minho, o condutor do trator perdeu o controlo da viatura e caiu numa pequena ribanceira do rio Neiva.

A vítima foi socorrida pelos B.V. de Barcelos e pela VMER do concelho.