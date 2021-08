Barcelos: Grupo motard do Minho recorda jovem membro que faleceu hoje na EN103

O grupo motard “MOG – Minho Owners Group” recordou, este domingo ao final da tarde, Pedro Soares, jovem de 26 anos que faleceu neste dia, na sequência de um acidente de mota, em plena EN103, em Martim, Barcelos.

Pedro Soares era membro do grupo que partilha a paixão pelas Harley Davidson. É recordado como um “menino discreto” que mantinha acesa uma paixão muito grande pela marca emblemática de motas.

O jovem ainda terá resistido ao choque com uma viatura frontal, no entanto, acabou por falecer já no Hospital de Braga para onde havia sido transportado em estado grave.