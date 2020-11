A Câmara Municipal de Barcelos foi das primeiras do país a decidir pela continuidade das feiras e mercados.

A medida está a ser avançada pelo jornal Barcelos Popular.

Recordamos que, na tarde desta segunda-feira, o governo recuou na decisão de anular as feiras e mercados nos 121 onde há registo de uma maior atividade do vírus da Covid-19. Esta agora é uma decisão que cabe ao poder local, tendo as câmaras total autonomia para manter ou cancelar as feiras e mercados.