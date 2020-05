É oficial, o Futebol Clube de Famalicão vai disputar os jogos na condição de visitado no Estádio Cidade de Barcelos.

O recinto desportivo, que não passou nos primeiros testes da Direção Geral da Saúde, já foi reavaliado na sequência das alterações solicitadas pela autoridade da saúde.

O Estádio Cidade de Barcelos, agora com a aprovação da DGS, passa a fazer parte de uma lista com um total de 12 espaços aptos para receber as últimas 10 jornadas da Liga NOS.

O campeonato regressa a 4 de junho.