Barcelos: Estádio a ser utilizado pelo F.C.Famalicão não passou no teste da DGS

O Estádio Cidade de Barcelos, a ser utilizado pelo F.C.Famalicão na condição de visitado no regresso da Liga NOS, não passou no primeiro teste da Direção Geral da Saúde.

A DGS esteve a analisar os recintos desportivos, com o objetivo de perceber se os mesmos estão aptos para, em tempo de pandemia, receber as últimas 10 jornada da I Liga.

A casa do Gil Vicente foi um dos seis estádios que não reuniram condições para merecerem a aprovação das autoridades de saúde.

Estádio que não passaram no teste:

Estádio Cidade de Barcelos

Estádio do Bonfim

Estádio Capital do Móvel

Estádio do Clube Desportivo das Aves

Estádio do Bessa

Estádio do Rio Ave

A estes estádios a DGS indicou um conjunto de correções para que, muito em breve, possam ser novamente avaliados e, assim, estarem aptos para receberem as equipas do primeiro escalão do futebol português.