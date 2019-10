Daniel Sampaio, um jovem barbeiro de 23 anos, especialista em cortes arrojados, que se instalou recentemente no centro de Vila Nova de Famalicão, quis juntar o amor pelo clube da terra ao gosto que tem pela sua profissão.

Depois de muito treinar, e de algumas tentativas nem sempre bem sucedidas, o barbeiro famalicense decidiu lançar o desafio de desenhar o emblema do F.C.Famalicão na cabeça de um mini jogador dos sub-14. Uma ideia que mereceu a aprovação do menor, pais e até mesmo do treinador.

O resultado, de uma perfeição exímia, está a ter um feedback bastante positivo junto daqueles que seguem este profissional nas redes sociais.

Daniel Sampaio não descansa e já tem um próximo objetivo.

Agora o meu sonho seria fazer o mesmo corte a um jogador da equipa principal. Seria algo nunca visto e que iria chamar a atenção de todos.

O barbeiro famalicense promete continuar a inovar e a criar cortes arrojados, para os verdadeiros adeptos com “amor de perdição”.