Banda Jerónimo dá concerto em Famalicão

A banda Jerónimo assina, este sábado, às 21 horas, o último episódio da primeira temporada do “The Village Sessions”. A banda leiriense mostra-se na plataforma digital do Facebook na página do Famalicão Comunitário.

Três irmãos, Gil, Nuno e Luís, já tinham mostrado o que valem em projetos como Nice Weather For Ducks, Les Crazy Coconuts e Few Fingers, mas nunca tocaram juntos. Então, criaram um projeto familiar que junta a eletrónica em formato canção às suas três vozes em harmonia. Depois de “Big Bites” e da versão de “Drog” de Surma, lançaram em fevereiro “Collective Silence” e preparam-se para lançar novo álbum ainda em 2021.

“The Village” está instalada na antiga escola primária de Meães, em Calendário. Além de funcionar como incubadora artística focada maioritariamente na vertente musical, também acolhe artistas e projetos locais, nacionais e internacionais através do formato de residência artística. Neste novo projeto nascem as “The Village Sessions” para apoiar a comunidade artística musical e promover concertos que serão gravados e transmitidos para todo o mundo através das redes sociais do Município de Famalicão.