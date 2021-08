Banda de Música de Riba de Ave convidada a atuar em Lisboa

A Banda de Música de Riba de Ave foi convidada para ser a primeira banda bicentenária a participar no “Ciclo de Concertos no Palácio”, que decorre no dia 4 de setembro. A iniciativa, organizado pela Confederação Musical Portuguesa, realiza-se com o apoio da Presidência da República e do Ministério da Cultura e conta com a participação de várias bandas filarmónicas do país.

A banda ribadavense foi reconhecida pela Confederação Musical Portuguesa e será o grupo responsável por inaugurar o ciclo de concertos. No dia 4 de setembro, decorre o desfile da banda, desde a Praça do Império (junto ao Mosteiro dos Jerónimos) até ao Palácio de Belém. Pelas 16h00, desenrola-se a atuação, seguida do desfile pelos Jardins do Palácio de Belém até ao Mosteiro dos Jerónimos.