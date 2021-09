Banda de Famalicão toca filmes na Praça-Mercado

A Banda de Famalicão vai vestir-se de gala e oferecer aos famalicenses um concerto especial. Especial, porque é a primeira banda a tocar no renovado espaço do Mercado Municipal, porque marca o “fim da pandemia” e pelo tema escolhido: bandas sonoras de grandes clássicos da sétima arte.

Do alinhamento do concerto, que decorre na noite de sábado, faz parte excertos dos filmes: “Super-Homen, Pirata das Caraíbas, Parque Jurássico, Indiana Jones, Rei Leão e Guerra das Estrelas”, com músicas de diversos autores e de diferentes estilos, numa prova da versatilidade e qualidade da Banda de Famalicão.

Com este concerto, a banda inicia de forma efectiva a sua actividade normal, após o interregno forçado pela pandemia, preparando já os concertos do próximo ano, nas vilas e aldeias de Portugal, que entretanto já começam a ficar confirmados.

Concerto da Banda de Famalicão é já no próximo sábado, dia 2 de outubro, no Mercado Municipal (Praça) em Vila Nova de Famalicão, com início às 21 horas.