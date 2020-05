Banco Alimentar com campanha até ao final do mês

Realiza-se, entre os dias 21 e 31 de maio, mais uma Campanha de Recolha de Alimentos do Banco Alimentar Contra a Fome. Desta vez, por questões de segurança, face à situação epidemiológica que vivemos, não decorrerá nos moldes habituais, com a doação de alimentos a voluntários nos supermercados. Esta Campanha decorrerá em duas modalidades: através da doação de Vales nos supermercados; e doando online, através do site www.alimentestaideia.pt

Neste período, os cidadãos do distrito de Braga terão a oportunidade de contribuir com a doação de Vales de alimentos (em mais de 100 supermercados de todo o distrito). O produto da Campanha será distribuído localmente – no distrito de Braga – através de Instituições Privadas de Solidariedade Social, previamente seleccionadas e acompanhadas ao longo de todo o ano pelo Banco Alimentar de Braga. Este modelo de intervenção permite uma grande proximidade entre quem dá e quem recebe e possibilita o desenvolvimento de um trabalho de inclusão social que vai para além do mero assistencialismo.

Sob o mote “Ajude a preencher este vazio”, a campanha do BACF-Braga sensibiliza todos para que preencham o vazio das muitas famílias que são afetadas por um cenário de carência alimentar todos os dias, uma situação agora agravada, reforçando a importância do contributo e envolvimento de cada um.

E podem fazê-lo através da modalidade “Ajuda Vale”, já utilizada em campanhas anteriores. A Campanha “Ajuda Vale” permite a recolha de alimentos sob a forma de vales/cupões que representam alguns produtos básicos, como azeite, óleo, leite, salsichas e atum. Cada cupão representa uma unidade do produto (por exemplo, ‘1 litro de azeite’, ‘1 litro de leite’, etc.). Este cupão, para além de mencionar que se trata de uma entrega destinada aos Bancos Alimentares Contra a Fome, refere de forma clara a identificação do tipo de produto, a respectiva unidade e inclui um código de barras próprio, através do qual é efectuado o controlo das dádivas. Ao efetuar o pagamento, o doador deve indicar ao operador da caixa registadora a sua intenção de doar alimentos através de de Vales do Banco Alimentar, ficando os produtos claramente identificados no talão de caixa. A logística de transporte para os Bancos Alimentares Contra a Fome fica a cargo de cada uma das cadeias de distribuição. Trata-se de um processo cuja execução é auditada externamente.

“As pessoas mais vulneráveis que, em resultado das medidas decretadas para conter a propagação da pandemia, ficaram privadas da assistência alimentar que normalmente recebem, vieram juntar-se mais cerca de 60 000 pessoas, vítimas da situação gerada por esta nova realidade que vivemos. A ajuda não pode parar, muito menos agora quando é ainda mais preciso”, alerta Isabel Jonet, Presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome.

Adicionalmente, e dando ainda a oportunidade de participar a todos aqueles que não têm a possibilidade de se deslocar aos supermercados ou residem fora de Portugal, o Banco Alimentar disponibiliza o portal de doação online alimentestaideia.pt, onde podem escolher bens perecíveis para doar.