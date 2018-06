Balcão único para empresários abriu em Famalicão com mais de 100 serviços públicos

Os empreendedores famalicenses já têm ao seu dispor um balcão único onde podem aceder de forma agregada a mais de 100 serviços públicos orientados para empresas, com a particularidade de o espaço ter sido instalado no Gabinete de Apoio ao Empreendedor do município (Espaço Famalicão Made IN), o que lhes dá acesso simultâneo ao conjunto de serviços municipais direcionados para o universo empresarial.

O Espaço Empresa de Vila Nova de Famalicão – um dos oito instalados no Norte do País –, resultou de um protocolo assinado entre a Câmara Municipal, o IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, a AMA – Agência para a Modernização Administrativa e a AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal e foi inaugurado na última sexta-feira, 8 de junho, pela Secretária de Estado da Indústria, Ana Teresa Lehmann.

Trata-se de um balcão único de atendimento integrado, destinado aos empresários que desejem realizar serviços e obter informações inerentes ao exercício de uma atividade económica e ao ciclo de vida da sua empresa. É possível, por exemplo, efetuar serviços de registo Empresa na Hora, pedir uma Certidão Permanente, solicitar informação sobre legislação correspondente à atividade económica, conhecer os passos inerentes à criação de negócio próprio.

Para o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, “a criação deste novo espaço no concelho representa acima de tudo o reconhecimento nacional pela dinâmica empresarial de Famalicão e pelo profícuo trabalho do Famalicão Made In no apoio ao tecido empresarial”. Com a abertura deste espaço “O IAPMEI, a AMA e a AICEP ficam mais próximos dos empresários famalicenses e isso é uma excelente notícia para o concelho.

Ana Teresa Lehmann explicou a aposta do Governo de incluir o concelho de Famalicão no primeiro conjunto de municípios a receber este novo projeto, pelo contributo “muito positivo que o concelho dá ao país.” “Com uma das mais saudáveis economias nacionais, Famalicão é um concelho que orgulha Portugal”, concluiu.