Bairro ganha rotunda cultural e artística

A freguesia de Bairro, no concelho de Vila Nova de Famalicão, ganhou uma nova rotunda que, para além de agilizar o fluxo automóvel é ela própria um museu de rua, com a mostra permanente de várias peças do Museu da Fundação Castro Alves, de forma rotativa.

Esta nova obra, que implicou um investimento municipal de cerca de 30 mil euros, está localizada numa ligação da freguesia de elevado tráfego automóvel e vem minimizar o risco de acidente no cruzamento da Avenida Padre Manuel J. Salazar P. Silva com a Rua Carvalheira da Bouça, Rua 14 de Dezembro e Rua Comendador Castro Alves.