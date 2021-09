As atletas do FAC e atuais campeãs nacionais, Sónia Gonçalves e Adriana Gonçalves, foram, mais uma vez, convocadas pela Federação Portuguesa de Badminton para participarem no próximo estágio.

Está agendado para os dias 21 e 22 de outubro, no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha.