Badminton: Irmãs Gonçalves de regresso a casa depois da participação no europeu

Está fechada a participação de Sónia Gonçalves e Adriana Gonçalves no Campeonato da Europa de Badminton, que se realizou em Kiev, na Ucrânia. Em mais uma experiência internacional, ao serviço das cores nacionais, Sónia não foi além da segunda ronda em singulares.

Em pares, as irmãs foram afastadas na primeira ronda. No entanto, a presença destas famalicenses entre as melhores do continente é, já por si, um grande prémio.

A competição para Sónia e Adriana regressa já no fim de semana, ao serviço do FAC, na Liga de Clubes, no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha.

O clube famalicense é o vice-campeão nacional em título e tem como objetivo a presença na fase final do próximo de domingo.