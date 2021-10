Badminton: FAC dominador na terceira jornada do nacional de seniores

A terceira jornada do nacional de seniores, que se disputou este fim de semana no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha, teve a presença de 13 atletas do FAC, distribuídos pelas categorias Absolutos, C e D.

Realce para as prestações de Sónia Gonçalves, Adriana Gonçalves, Catarina Martins, Inês Silva, Silvina Guimarães, Paulo Silva e Tiago Araújo que alcançaram as finais das suas provas. Na categoria absoluta, o Famalicense Atlético Clube dominou em singular senhora e par senhora, com Sónia Gonçalves a vencer e Adriana Gonçalves a conquistar o segundo lugar. Em pares, as irmãs Gonçalves também venceram.

No quadro secundário, Catarina Martins saiu vitoriosa em singulares. Fazendo par com Simão Ferreira, cedeu na meia final na prova de par misto. Na variante de par homem do quadro secundário, o destaque vai para Paulo Silva e Tiago Araújo que foram os grandes vencedores.

Na categoria C, Inês Silva subiu ao segundo lugar. Mais tarde, Inês e Silvina Guimarães, em pares, conquistaram o segundo lugar do pódio. Ainda neste escalão, Carolina Veloso e Mafalda Morais perderam na meia final de par senhora. Na categoria D, Diogo Barbosa e Simão Sousa atingiram a meia final em par homem.