B.V.Riba d’Ave resgatam o “Cocas” de poço com seis metros de profundidade

Na manhã deste domingo, os Bombeiros Voluntários de Riba d’Ave, foram chamados para um resgate animal, na freguesia de Serzedelo, no concelho de Guimarães.

O cocas, um cão de grande parte, estava com o dono numa zona de mato quando desapareceu e nunca mais foi visto. Depois de algumas buscas por parte do proprietário do animal, este foi dar com o cão no interior de um poço fundo e seco.

Foi nessa altura que os bombeiros de Riba d’Ave deslocaram-se até ao local para uma operação de resgate em grande ângulo.

Apesar da queda ter sido grande, cerca de 6 metros, o animal foi recuperado pelos soldados da paz sem ferimentos.

O local acabou por ficar sinalizado e as entidades competentes alertadas para o facto do perigo que este representa.

O cocas, apesar de assustado, voltou a casa são e salvo.