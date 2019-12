B.V.Riba d’Ave: Pai Natal também passou por lá mais cedo e deixou dois veículos novos

Realizou-se este domingo a festa de natal dos Bombeiros Voluntários de Riba d’Ave.

Este encontro entre todos os elementos que fazem parte desta associação humanitária, sediada na vila de Riba d’Ave, ficou marcado pela chegada de duas novas viaturas. Os veículos, que em breve vão estar ao serviço da comunidade, são destinados ao transporte não urgente de doentes.

Com esta prenda de natal, os Bombeiros Voluntários de Riba d’Ave entram no novo ano com uma maior e melhor capacidade de resposta, dando também um maior conforto e segurança aos doentes transportados nestes dois novos veículos.