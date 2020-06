B.V.Riba d’Ave chamados para socorrer homem que sofreu acidente de trabalho no monte

Um homem ficou ferido, na sequência de um acidente de trabalho, na tarde deste sábado, na Senhora dos Montes, freguesia de Serzedelo, em Guimarães.

A vítima participava no carregamento de troncos para um camião quando, por razões desconhecidas, um dos troncos caiu e acabou por lhe atingir os membros inferiores.

O trabalhador, com 55 anos de idade, foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Riba d’Ave e a VMER de Guimarães. Acabou por ser transportado para o hospital de Guimarães com a perna fraturada.