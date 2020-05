B.V.Famalicenses: Todos os bombeiros infetados já venceram o coronavírus

A corporação dos Bombeiros Voluntários Famalicenses foi, até ao momento, a mais afetada pelo vírus da Covid-19 no concelho, tendo oito soldados da paz sido infetados pelo novo coronavírus.

Nesta terça-feira chegou a confirmação de que os últimos dois infetados haviam dado negativo, no teste mais recente que realizaram. Desta forma a corporação volta a estar livre do vírus, sem casos positivos.

No entanto, tal como noticiado esta segunda-feira pela Cidade Hoje, um dos bombeiros ainda se encontra hospitalizado, em Braga. O homem, de 56 anos, que chegou a estar em coma, encontra-se a recuperar de outros problemas de saúde que, ao contrair o vírus, se agudizaram.

Fonte da corporação diz que o colega se encontra estável e fora de perigo, estando equacionada para breve a transferência do mesmo para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.