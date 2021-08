As corporações de Bombeiros Voluntários Famalicenses e Viatodos estão, esta manhã, no combate a um incêndio numa fábrica localizada na freguesia de Nine, em Vila Nova de Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, o fogo encontra-se a deflagrar numa empresa de produção de meias, na Rua da Borralheira, tendo o alerta sido dado por populares cerca das 09h20.

Não há, para já, mais informações sobre esta ocorrência.