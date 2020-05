B.V.Famalicenses e Riba d’Ave nas operações de retirada de pessoas em lar com 10 infetados

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses e Riba d’Ave participaram, na tarde desta terça-feira, na retirada dos utentes da Casa da Sagrada Família em S.Clemente de Sande, em Guimarães.

A retirada das pessoas aconteceu depois de terem sido detetados 10 casos positivos de Covid-19.

De acordo com o portal Guimarães Digital, os casos positivos confirmados são seis religiosas, três colaboradores e o médico da instituição.

Os infetados foram transportados para um antigo seminário, na freguesia de Azurém, também em Guimarães.

As operações no local, para além das duas corporações de Famalicão, contaram com os Bombeiros das Taipas, Riba d’Ave, Vila Verde, Fafe, Vizela e Famalicenses.

Imagem / Fonte: Guimarães Digital