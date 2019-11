B.V.Famalicenses apostam na formação com Centro Qualifica

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses celebraram um protocolo com a Câmara Municipal de Famalicão / Centro Qualifica com o objetivo de certificar e melhorar os conhecimentos do corpo ativo.

Os soldados da paz poderão, em breve, completar o 9º ano ou o 12º tendo por base toda a sua experiência profissional e toda a aprendizagem adquirida ao longo da vida.