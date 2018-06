B.V. Famalicenses procuram mulher desaparecida no Rio Ave

A equipa de mergulhadores dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, acompanhados pelos Bombeiros de Guimarães e Taipas estão a participar nas buscas de uma mulher de 72 anos, desaparecida desde esta quinta-feira em Silvares, Guimarães.

De acordo com o Guimarães Digital, as buscas estão a decorrer no caudal do rio localizado nas proximidades do Parque do Ardão.

A mulher desaparecida é residente nas proximidades do local onde está a ser procurada.