Os Bombeiros Voluntários de Famalicão foram chamados a Santo Tirso, para socorrer as vítimas de um acidente de viação, registado por volta das 14h40 deste sábado.

A colisão rodoviária aconteceu na Rua Bernardino Alves Barbosa Santarém, próximo do supermercado Continente de Santo Tirso. Os feridos foram depois transportados para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.