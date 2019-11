B.V.Famalicão recebem nova ambulância do INEM

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão vão receber, em breve, um novo veículo para a prestação do socorro.

A ambulância, oferecida pelo INEM, surge fruto de um protocolo, assinado na manhã desta sexta-feira, entre várias corporações do país e o Instituto Nacional de Emergência Médica.

Esta renovação de ambulâncias corresponde a um investimento superior a 3,7 milhões de euros e visa “melhorar as condições de operacionalidade” do sistema de emergência e reforçar a capacidade de resposta aos pedidos de ajuda.

O apoio é faseado e abrange, numa primeira fase, um número reduzido de corporações. Prevendo-se que no futuro possa ser alargado a todas as outras que ainda não foram contempladas com a oferta.