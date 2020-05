B.V.Famalicão recebem ambulância oferecida pelo INEM

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão receberam um novo veículo para a prestação do socorro.

A ambulância, oferecida pelo INEM, surge fruto de um protocolo, assinado no passado mês de novembro, entre várias corporações do país e o Instituto Nacional de Emergência Médica.

O veículo, uma Mercedes Benz VCL, foi apresentado pela direção à comunidade esta quarta-feira, dia em que se assinalam 130 anos desta real associação humanitária.

Esta renovação de ambulâncias corresponde a um investimento do estado superior a 3,7 milhões de euros e visa “melhorar as condições de operacionalidade” do sistema de emergência e reforçar a capacidade de resposta aos pedidos de ajuda.