E.B. 2,3 DE RIBEIRÃO VAI ENTRAR EM OBRAS

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão vai avançar com as obras de remodelação e ampliação do edifício multiusos da Escola Básica 2,3 de Ribeirão. As obras têm o valor base de cerca de 600 mil euros e um prazo de execução de um ano.

A iniciativa da autarquia resulta do acordo de colaboração celebrado com o Ministério da Educação para a requalificação e modernização das instalações da Escola Básica de Ribeirão, que irá envolver diversas fases.

Para já, seguindo as orientações da direção da escola, foi desenvolvido um projeto de remodelação e ampliação do edifício multiusos, com o objetivo de proporcionar melhores condições aos espaços comuns da comunidade escolar, designadamente à sala do aluno, polivalente, bar, refeitório e espaços adjacentes e biblioteca.