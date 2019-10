Uma intervenção de manutenção na rede de água que abastece Riba de Ave vai obrigar a um corte no abastecimento na próxima segunda-feira, 4 de novembro. A Câmara Municipal informa que o corte vai afetar a rede alta, a partir das 22 horas, e a rede baixa a partir das 23 horas. A previsão do tempo de interrupção do serviço é de cerca de duas horas. O município pede a compreensão da população.