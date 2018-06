AVISO Águas do Norte: Rotura em conduta de abastecimento de água

A Águas do Norte informa que durante o dia de segunda feira foi detetada uma rotura numa conduta adutora de água, incluída no sistema de abastecimento de água de Areias de Vilar e parte integrante do sistema multimunicipal de abastecimento de água e saneamento do Norte de Portugal, que provocou o corte do abastecimento de água em “alta” aos reservatórios de Ribeirão, Fradelos, Lousado e Lousado Zona Industrial, afetando gravemente o fornecimento de água do município de Vila Nova de Famalicão, nomeadamente às freguesias de Vilarinho das Cambas, Ribeirão, Fradelos e Lousado.

Dada a complexidade na reparação em causa, pelo facto de esta avaria se ter verificado numa conduta instalada sob o leito do rio Ave, entre Bairros (Trofa) e Fradelos (Vila Nova de Famalicão), e apesar de os respetivos trabalhos de reparação terem sido iniciados imediatamente após a deteção do problema, prevê-se que os trabalhos possam dar-se como concluídos, com a consequente reposição da normalidade no abastecimento à população afetada, durante a tarde desta terça feira.

A Águas do Norte apresenta desde já as suas desculpas pelos eventuais incómodos causados, apelando à máxima compreensão da população afetada.