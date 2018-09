A Avenida do Brasil vai estar encerrada ao trânsito na próxima quinta-feira, 6 de setembro, entre as 09h00 e as 18h00, no sentido Guimarães – Vila Nova de Famalicão, para uma intervenção no pavimento. O corte será efetuado entre a Rotunda do Empreendedor e o entroncamento com a Rua Barão de Joane (acesso a Gavião, Casa das Artes ). A circulação alternativa far-se-á através da Variante Nascente à cidade.