A junta da união de freguesias de Avidos e Lagoa, que decidiu encerrar os cemitérios para evitar a aglomeração de pessoas nesta época da Páscoa, procedeu à limpeza e desinfeção destes espaços.

Solidária com todas as pessoas que desejavam visitar os familiares aos cemitérios, a junta teve o cuidado de embelezar os dois recintos com vasos, flores e velas.