Avião que descolou às 14.30 está no ar com problemas técnicos

Um avião da Air Astana que sobrevoa a esta hora o espaço aéreo português está a fazê-lo com problemas técnicos. A informação tem circulado nas redes sociais, com base na plataforma flight radar, que mostra as voltas que o aparelho está a dar em território português.

De acordo com o Correio da Manhã, que cita fonte da força aérea, a nave circula com 6 pessoas no seu interior e está a tentar fazer uma aterragem de emergência.

AUTALIZAÇÃO: Avião conseguiu aterrar no Aeroporto de Beja às 15h20