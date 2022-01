Avião da Ryanair a caminho de Portugal forçado a aterrar em França devido a suspeita de incêndio

O Grupo Desportivo de Valpaços despediu-se do militar com uma mensagem, também ela deixada nas redes sociais. “O Grupo Desportivo de Valpaços, vem por este meio endereçar os mais sinceros sentimentos á família, colegas e amigos. Ficará para sempre nos nossos corações a forma cordial com que desempenhava as suas funções”, pode ler-se.