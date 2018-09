Avenida do Brasil surge com uma nova lomba para prevenir acidentes

Depois de ter estado fechada ao trânsito durante quase um dia, a Avenida do Brasil, um dos principais acessos à cidade, surge agora com uma nova lomba, uns metros antes da passagem para os peões [no sentido Guimarães – Famalicão, junto ao posto de combustível].

A lomba foi criada depois de uma outra ter sido removida, uma situação que deverá ter como o objetivo a redução do número de acidentes naquela via, nomeadamente, atropelamentos.