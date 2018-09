Avebikers de regresso à competição

O último fim de semana ditou o regresso da secção de btt da Moinho Vermoim – os Avebikers – à competição. No sábado em mais uma prova pontuável para a contar para o Troféu Urban Race, a penúltima desta competição.

A equipa esteve uma vez mais em grande nível tendo obtido o 2º lugar em Triplas Masculinas (composta pelos atletas Davide Silva/ Sérgio Nogueira / Bruno Carneiro) reforçando assim a liderança do Troféu com 122 pontos contra 70 dos mais diretos perseguidores ao cabo de 5 provas em 6 possíveis.

Ainda dentro do mesmo troféu de ressalvar a liderança, ainda que partilhada, da nossa Dupla Mista (composta pelos atletas Nuno Silva e Daniela Araújo com 135 pontos).

Já no domingo e em estreia no Campeonato Regional do Minho de XCO os nossos pupilos obtiveram resultados de excelência num percurso bastante técnico e duro, sendo que vencemos a Classe de Promoção com o atleta Hugo Martins e ainda obtivemos o 2º lugar por intermédio do atleta Nuno Silva.