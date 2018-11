AVC faz história na Europa do voleibol

A equipa feminina do AVC conseguiu passar, pela pela primeira vez na sua história, a fase de qualificação da Challenge CUP. Depois da vitória, em Famalicão, por 3-0, sobre as espanholas do CV Haris Tenerife, a equipa treinada por Rui Moreira voltou a vencer por 3-0. Na noite desta quarta-feira, em Espanha, a vitória famalicense fez-se com os parciais 17-25, 20-25 e 13-25.

O AVC passa a figurar no quadro principal da Taça Challenge e, nos 16 avos-de-final, vai defrontar as alemãs do Ladies in Black Aachen.