AVC-Famalicão na luta pelo título nacional e Taça de Portugal

Ainda falta uma jornada para terminar a fase regular do campeonato nacional da 1ª divisão de voleibol feminino, mas o AVC Famalicão já garantiu um lugar na discussão pelo título nacional da Divisão de Elite. A par deste apuramento, o AVC está, ainda, na luta pela Taça de Portugal, integrando a final four da competição que se disputa nos dias 7 e 8 de março, na vizinha cidade de Santo Tirso. Nas meias-finais, o AVC defronta a AJM/FC Porto, enquanto que o CD Aves joga com o Clube K. Os vencedores jogam no dia seguinte para decidirem quem fica com o troféu que o AVC já venceu por duas vezes.

O apuramento para a Divisão de Elite não foi fácil, tal como assume o treinador Vítor Oliveira. «Este foi um dos campeonatos mais equilibrados dos últimos anos. Houve um forte investimento financeiro de outras equipas e o nosso apuramento foi fruto do trabalho do grupo de atletas que temos».

A Divisão de Elite será disputada no registo de play off. Vítor Oliveira vê a AJM/FC Porto «como principal candidato ao título, mas seja contra quem for temos os nossas possibilidades e vamos lutar por elas. A nossa arma mais forte é o espírito combativo e a vontade de vencer. Temos superado as dificuldades ao longo da época e os resultados estão aí. Estamos também na final four da taça. Temos os dois objetivos em aberto. Sabemos que não será fácil vencer, mas estamos na luta por eles», promete Vítor Oliveira.