AVC deu boa imagem do voleibol nacional

O AVC foi eliminado, esta quarta-feira, da Challenge Cup, de voleibol feminino.

Depois da derrota, 3-0, no primeiro jogo dos dezasseis avos de final, as atletas do AVC jogaram na Alemanha, onde voltaram a perder com a Ladies in Black Aachen, agora por 3-2.

A diferença de valores antecipava este desfecho, mas as atletas do clube famalicense deram uma excelente prova do seu valor no jogo disputado na Alemanha. «Fica o sabor amargo da derrota, mas acima de tudo fica a mensagem de que só somos pequeninos se quisermos e que, apesar de todas as dificuldades, o voleibol nacional pode jogar a um nível mais elevado», conferiu, no final do encontro, Rui Moreira. O treinador do AVC dá os parabéns às atletas «por acreditarem que o trabalho e a dedicação compensam. Fizemos história, deixamos uma boa imagem mas, acima de tudo, provamos que podemos jogar a este nível».

O AVC começou por perder o primeiro set (25-16), empatou o jogo no segundo (23-25) e voltaria a estar em desvantagem no terceiro (25-20). Novo empate no jogo com a vitória famalicense no quarto set (18-25), com a equipa da casa a vencer, com dificuldade, o quinto parcial (18-16).