AVC derrotado nas competições europeia

No jogo dos dezasseis avos de final da Challenge CUP, o AVC perdeu 3-0 com as alemãs Ladies in Black Aachen, com parciais 17-25; 16-25; 16-25.

No final do encontro realizado na noite desta quinta-feira, no lotado pavilhão municipal das Lameiras, o treinador Rui Moreira reconheceu a superioridade adversária, mas promete continuar a lutar pela eliminatória na segunda mão.

O segundo jogo desta competição europeia de voleibol feminino realiza-se já no dia 5 de dezembro, na Alemanha, mas antes há jogo para o campeonato nacional, este domingo, às 16 horas, em Braga.

Foto: Óscar Pinto