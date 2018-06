AVC de Famalicão encontra espanholas

As equipas portuguesas ficaram esta sexta feira a conhecer os adversários na Taça Challenge. No setor feminino, o AVC Famalicão defronta na segunda ronda as espanholas do Laguna Tenerife e o Clube K as belgas do Hermes Oostende. O Sporting joga com os luxemburgueses do VC Fentange. O Benfica defronta os cipriotas do Pafiakos Pafos e o Caldas os suíços do Chênois.

O jogo da 1ª mão, em Famalicão, é jogado entre 6 e 8 de Novembro, enquanto a partida em Tenerife tem lugar entre 13 e 15 de Novembro.