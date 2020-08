Avaria grave deixou parte de Famalicão às escuras e alimentado por gerador

Uma avaria num posto de transformação e num cabo de média tensão deixou parte da cidade de Famalicão e freguesias de Gavião e Brufe às escuras.

O incidente aconteceu cerca das 23h00 da última noite com uma interrupção no fornecimento de energia nas áreas afetadas. Gradualmente a luz foi regressando a alguns dos lares, sendo que há relatos que a energia só terá sido reposta em alguns pontos da cidade no decorrer da madrugada desta quarta-feira.

Para a identificação e resolução do problema a EDP Distribuição colocou no terreno uma série de equipas que, ao início da tarde de hoje, ainda trabalhavam para que a situação ficasse resolvida.

A Cidade Hoje tem a informação de que parte dos lares que já contam com a energia reposta estão a ser alimentados com recurso a um gerador, enquanto se procedem aos trabalhos de reparação no posto de transformação instalado na Avenida 9 de Julho e que serve aquela zona da cidade.

Na sequência da avaria, foi também preciso fazer o corte do piso naquela avenida para intervencionar o cabo de média tensão subterrâneo.

Para além das equipas da EDP Distribuição, estão a colaborar nos trabalhos as empresas Electrominho e Os Páras Remodelações.