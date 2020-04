Avança a renovação do pavimento no centro da cidade

Está a decorrer, desde o passado dia 25 de março, a renovação do pavimento no centro urbano da Cidade de Famalicão, trabalhos que vão prolongar-se até ao dia 17 de abril.

Esta quinta e sexta-feira os trabalhos incidiram na Rua D. Sancho I e na Avenida de França, como documenta a foto.

As obras determinam trânsito condicionado na Rua S. Julião, Rua D. Sancho I, Av. Rebelo Mesquita, Av. de França (entre a Rotunda D. Sancho I e a Rotunda Lions), Av. Marechal Humbeto Delgado (parte do piso no sentido norte/sul) e piso junto à Rotundo Santo António e acesso à Av. Carlos Bacelar (dois sentidos) também no acesso à Rua Senador Sousa Fernandes (sentido sul/norte).

A Câmara Municipal pede a compreensão de todos pelos incómodos causados.