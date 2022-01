Autotestes vendidos em Portugal estão a ser desaconselhados na Irlanda e Alemanha

A Endesa alertou esta sexta-feira para uma mensagem de texto fraudulenta que está a ser enviada em seu nome a clientes, que refere valores em dívida e solicita o pagamento através de referência multibanco.

“Identificámos a divulgação de uma mensagem de texto fraudulenta enviada em nome da Endesa Portugal, informando os clientes de valores em dívida e solicitando o pagamento dos mesmos através de referência multibanco”, lê-se no alerta publicado na página na internet da fornecedora de gás natural e eletricidade.

A Endesa apelou, assim, aos clientes para que ignorem o “sms sobre pedido de pagamento de valores em dívida”.

“Alertamos os nossos clientes para esta situação e informamos que a sms é uma tentativa de fraude, não tendo a Endesa qualquer responsabilidade pelo conteúdo da mesma”, lê-se ainda na mensagem.

A Endesa pediu ainda “especial cuidado” com comunicações que “suscitem quaisquer dúvidas” e sugeriu que os clientes verifiquem sempre a veracidade do remetente, confirmem a informação nas faturas e que se certifiquem que a entidade de pagamento indicada pertence à Endesa, recordando que as únicas entidades válidas utilizadas por si são 12121 e 11364.

“Aconselhamos também a não divulgar os seus dados pessoais em canais de comunicação e páginas não oficiais da Endesa ou em contactos telefónicos e endereços de e-mail não fidedignos”, acrescentou.

Na mensagem fraudulenta, os clientes são avisados de um valor em dívida e de que dispõem de 24 horas para proceder ao seu pagamento, sob pena de corte de energia e pagamento de custos adicionais para reativar o serviço.