Autoridades revelam imagem do momento em que João Rendeiro foi detido

Nos dias 18 e 19 de dezembro, vão ser vacinadas as crianças de 10 e 11 anos. Algumas crianças de nove anos também poderão ser inoculadas nestes dias. De 6 a 9 de janeiro, as crianças entre os sete e os nove anos poderão tomar a vacina contra a Covid-19. As crianças com cinco anos vão ser inoculadas nos dias 22 e 23 de janeiro. De 5 de fevereiro a 13 de março, vão ser administradas as segundas doses. O autoagendamento pode ser realizado a partir de segunda-feira, dia 13 de dezembro.

Nestes dias, os adultos não vão receber vacinas. As informações foram avançadas na conferência de imprensa, que conta com a presença do secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, e pelo coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19, Coronel Carlos Penha-Gonçalves.

As crianças com comorbilidades, independentemente da idade, são prioritárias. Com uma prescrição médica, podem dirigir-se aos centros de vacinação para serem inoculadas.

Segundo Graça Freitas, não vai haver discriminação entre crianças vacinadas e não vacinadas. As crianças não vacinadas não vão precisar de realizar testes para entrarem em determinados espaços. António Lacerda Sales notou que o «o grupo etário dos 0 aos 9 anos é o mais afetado nos casos de infeção» e que «a faixa dos 5 aos 11 representa 40% dos casos em idade pediátrica».