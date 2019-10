As autoridades montaram um cerco aos aficionados da perícia automóvel, que habitualmente costumam usar o Lago Discount, em Ribeirão, e a Rua do Progresso, em Vilarinho das Cambas, para as exibições.

Várias dezenas de agentes, acompanhados de cães cinotécnicos, instalaram-se na noite deste domingo e madrugada de segunda, nas entradas/saídas dos dois espaços, com o objetivo de identificar todos aqueles que ilegalmente participam nestes encontros ao fim de semana.

Desconhece-se, até ao momento, a existência de pessoas detidas ou carros apreendidos.

Também nos últimos dias realizou-se uma operação do género em Setúbal. A imprensa nacional avança que 19 carros foram apreendidos e centenas de condutores acabaram identificados.