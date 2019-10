A GNR deteve, nas últimas horas, o responsável por vários furtos a pastelarias e cafés da região do minho.

O homem, com 30 anos, terá sido o autor do furto a um café na freguesia de Arnoso, no decorrer deste mês de outubro. Atuava de cara tapada e fazia-se acompanhar de uma arma branca.

Foi intercetado pelas autoridades em Braga, depois de mais um roubo a um estabelecimento comercial, tendo a GNR conseguido recuperar todo o dinheiro que este havia subtraído, cerca de 100€.