Autocarros reforçados em Famalicão

A ARRIVA voltou hoje a redimensionar os serviços essenciais de autocarros no concelho de Vila Nova de Famalicão, com a reposição da circulação, de segunda a sexta-feira, de mais seis linhas: Ribeirão-Famalicão; Lemenhe-Famalicão; Bairro-Famalicão; Landim e Seide-Famalicão; Famalicão-Lage-Famalicão e Vale São Cosme-Famalicão.

Para além deste acréscimo, a Câmara Municipal informa que foram ainda reforçados os horários das linhas repostas a 11 de maio: da Transdev, as carreiras que saem de Nine e Jesufrei em direção a Famalicão, da Arriva, as carreiras que arrancam das freguesias de Riba de Ave, Fradelos, Portela e Pedome para Famalicão.

Refira-se ainda que durante todo o mês de junho continuará a não ser necessária a validação do título de transporte e que deverão ser respeitadas as medidas adotadas em virtude da pandemia, nomeadamente, o uso obrigatório de máscara e/ou viseira no interior do veículo.

As linhas Guimarães – Famalicão – Póvoa de Varzim e Famalicão – Santo Tirso, da responsabilidade da CIM do Ave e que servem em parte do território famalicense também continuam a circular sem necessidade de validação de bilhética.

Linhas e horários disponíveis para consulta no portal do município, aqui.