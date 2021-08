Autárquicas: voto antecipado pode ser realizado entre 16 e 19 de setembro

Residentes em lares, cidadãos internados, eleitores em confinamento obrigatório, presos não privados de direitos políticos e estudantes inscritos em instituições de ensino situados em regiões diferentes de onde estão inscritos no recenseamento eleitoral podem inscrever-se no voto antecipado entre os dias 16 e 19 de setembro. Os cidadãos que estiverem em isolamento profilático depois do dia 19 de setembro não vão poder votar.

As inscrições para o voto antecipado podem ser realizadas na internet ou por procuração numa junta de freguesia. Os votos vão ser recolhidos por equipas municipais, nos dias 21 e 22 de setembro, e vão ser abertos no dia das eleições, dia 26.