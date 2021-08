Autárquicas: Candidato Mário Passos recusa debate do Porto Canal com apenas quatro dos sete candidatos

O candidato à Câmara Municipal pela coligação “Mais Ação Mais Famalicão”, Mário Passos, revelou ter recusado o convite do Porto Canal para participar num debate sobre as eleições autárquicas em Famalicão.

Segundo comunicado publicado na página da coligação, o convite do canal do F.C.Porto apenas terá sido feito a quatro dos sete candidatos à Câmara Municipal, sendo o critério os candidatos associados aos quatro partidos com deputados eleitos na Assembleia Municipal (PSD/CDS-PP, PS, BE e PCP). Ficando, desta forma, excluídas as presenças do CHEGA, IL e PAN.

Mário Passos explica que “o critério não é defensável do ponto de vista democrático” e, por isso mesmo, tomou a decisão de recusar o convite.