Autárquicas 21: «Serei o presidente da Junta de Ribeirão» confia Leonel Rocha

Leonel Rocha foi apresentado ao final da tarde deste domingo como candidato da Coligação Mais Ação. Mais Famalicão, à Junta de Freguesia. Confiante, assumiu que «serei o presidente da Junta de Ribeirão, a maior vila do concelho, que ainda precisa de muito para proporcionar aos ribeirenses mais mobilidade, mais bem-estar e mais inovação».

O candidato a suceder a Adelino Oliveira, também presente na cerimónia, elogiou «o grande trabalho» dos últimos presidentes de junta, mas quer que a localidade atinja «um patamar mais elevado», assumindo, perante a plateia, vários compromissos para o alcançar e para os quais conta com o apoio de Mário Passos. O candidato da Coligação à Câmara de Famalicão de imediato assumiu que os compromissos «do Leonel são também os meus», prometendo uma estreita ligação com as comunidade locais, em prol de um «desenvolvimento equilibrado».

Um Laboratório da Música, um espaço multiusos, construir uma nova biblioteca junto às piscinas e às escolas, construir um Parque de Lazer no Senhor dos Perdões e na Colina do Ave, ampliar o Parque Rio Veirão, beneficiar a mobilidade com novos acessos, com mais passeios e com melhores estradas, envolver, estimular e apoiar a comunidade, são alguns dos projetos apresentados pelo candidato do PSD/CDS-PP, «o homem certo para a Vila», resumiu Mário Passos,

A apresentação da candidatura de Leonel Rocha decorreu no exterior das Piscinas Municipais, obra pela qual lutou e que conseguiu concretizar com o presidente Armindo Costa. A cerimónia contou com a presença de Paulo Cunha, mandatário da candidatura de Mário Passos, que, enquanto presidente da Câmara trabalhou com os dois candidatos e que, por isso, testemunhou, «as qualidades e competências autárquicas e humanas de ambos»

O mesmo testemunho deu Adelino Oliveira, atual presidente da Junta de Freguesia, que trabalhou com os dois vereadores ao longo dos últimos três mandatos. «Competência , qualidade, disponibilidade, conhecimento», foram características sublinhadas pelo autarca.

A mandatária da candidatura de Leonel Rocha à vila é a professora Ivone Lima. Os mandatários da Juventude são Sara Azevedo e Diogo Ribeiro.